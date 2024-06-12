"Мы себе ставим задачу дать календарь не позднее чем за месяц до старта - это 20 июня. Сделаем раньше - хорошо, но для нас главное не скорость, а качество календаря", - заявил Алаев.
Он уточнил, что в предстоящем сезоне две команды будут играть на одном стадионе - это должны учесть при составлении расписания матчей. Напомним, дебютант РПЛ тольяттинский "Акрон" будет играть домашние матчи на стадионе "Самара-Арена". На сайте Российского футбольного союза информировали, что новый сезон начнется 20 июля.
Источник: ТАСС
Алаев: календарь РПЛ сезона 2024/25 будет сформирован не позднее 20 июня
Календарь Российской Премьер-Лиги на сезон 2024/25 появится не позднее 20 июня, сообщил президент РПЛ Александр Алаев.
Фото: ФК "Динамо"