Форвард Иван Сергеев не собирается покидать "Зенит" в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, футболист выступает против своего включения в сделку с "Локомотивом". Игрок не хочет покидать Санкт-Петербург.
Ранее в прессе появилась информация о том, что "Зенит", который интересуется форвардом "Локомотива" Максимом Глушенковым, может включить в сделку Ивана Сергеева с целью снижения трансферной стоимости Глушенкова.
В сезоне 2023/24 Иван Сергеев принял участие в 26-ти матчах "Зенита" в РПЛ, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя голевыми передачами. На счету Максима Глушенкова 29 матчей за "Локомотив". 24-летний форвард забил 6 мячей и отдал 18 результативных передач.
Sport24: Сергеев отказывается переходить в "Локомотив" из "Зенита". Его хотели включить в сделку по Глушенкову
Нападающий сборной России Иван Сергеев отказывается покидать "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"