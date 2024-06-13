"Артем - футболист высокого уровня. Думаю, его вряд ли заинтересует наше предложение. Связывались ли мы с ним, чтобы предложить контракт? Нет", - цитирует Газизова Metaratings.
В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Форвард покинул "Локомотив" на правах свободного агента - клуб не стал продлевать контракт с игроком.
Сообщалось, что в контракте нападающего с клубом прописан пункт, согласно которому соглашение будет пролонгировано, если Дзюба за сезон наберёт 12 результативных баллов. Агент игрока заявлял, что его клиента специально не выпускают на поле, чтобы не продлевать с ним сотрудничество.
Газизов: Дзюбу вряд ли заинтересует предложение махачкалинского "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов считает, что Артём Дзюба вряд ли перейдёт к новичку РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"