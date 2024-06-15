"Оба клуба достигли соглашения по Бахтиеру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится", - цитирует Дикме "СЭ".
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Бешикташем" о приобретении двух футболистов турецкого клуба: защитника Бахтиера Зайнутдинова и полузащитника Жедсона Фернандеша. По данным турецких СМИ, трансфер португальца близок к осуществлению. Ориентировочная сумма сделки должна составить 17-18 миллионов евро.
Ранее Бахтиер Зайнутдинов уже выступал в России. С января 2019-го по август 2023-го футболист сборной Казахстана защищал цвета "Ростова" и ЦСКА. В текущем сезоне на его счету 42 матча во всех турнирах и 2+1 по системе гол+пас.
Журналист Серджан Дикме: "Бешикташ" и "Зенит" договорились, но Зайнутдинов не хочет ехать в Россию
Турецкий журналист Серджан Дикме рассказал, что переход защитника Бахтиера Зайнутдинова из "Бешикташа" в "Зенит" под угрозой срыва.
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