"Коваленко по-любому надо уходить из "Зенита". Он здорово начал в "Крыльях Советов", хорошо показал себя там, в сборную России попал, прогрессировал. А тут, сел на лавку - и все. Это, конечно, не дело. Поэтому, уходить надо. Я думаю, что для Коваленко "Локомотив" - неплохая команда, чтобы перезагрузиться", - цитирует Наумова Vprognoze.
Александр Коваленко перешёл в петербургский "Зенит" из "Сочи" летом 2023 года за 2 миллиона евро. Полузащитник провёл за сине-бело-голубых 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник "Локомотива" Наир Тикнизян может перейти в петербургский "Зенит" за восемь миллионов евро, а в обратном направлении могут последовать нападающий Иван Сергеев и полузащитник Александр Коваленко. Команда Сергея Семака по итогам сезона-2023/2024 стала чемпионом России в шестой раз кряду.
Наумов: Коваленко по-любому надо уходить из "Зенита" в "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что Александру Коваленко следует уйти из петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"