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Агент Прохина: Данила возвращается в "Ростов"

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Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника Данилы Прохина, высказался о будущем своего клиента.

Фото: ФК "Ростов"
"Данила возвращается в "Ростов", арендное соглашение с "Оренбургом" завершилось. Пока ведем диалог о будущем игрока. Мы обсуждаем различные варианты", - цитирует Голяна "СЭ".

В второй половине завершившегося сезона Данила Прохин выступал за "Оренбург" на правах аренды - защитник провёл 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, а подопечные Валерия Карпина расположились на седьмой строчке.

Данила Прохин Ростов Оренбург
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