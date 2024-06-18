"Мы не думаем о возможной аренде Лукина на следующий сезон. Он, как и любой другой футболист ЦСКА, готов бороться за свое место в стартовом составе", - цитирует агента "СЭ".
Матвей Лукин, играющий на позиции центрального защитника, является воспитанником академии московского ЦСКА. В минувшем сезоне 20-летний футболист принял участие в 5 матчах РПЛ и 6 играх Кубка России, проведя на поле 665 минут, за которые не сумел отличиться результативными действиями. Контракт игрока с "армейцами" истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает Лукина в 700 тысяч евро.
Агент Лукина: не думаем о возможной аренде. Он готов бороться за свое место в стартовом составе ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Матвея Лукина Тимофей Бердышев заявил, что его клиент готов бороться за место в стартовом составе "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА