"Что касается возможного заработка 1 млрд рублей Глушенковым в "Зените", по этому надо спрашивать у клуба или "Газпрома". Для чего нужны такие деньги? Я не думаю, что Глушенков что-то сильно поменяет и "Зенит" будет на голову выше, чем остальные команды. Конечно, это портит футбол, но "Зенит" со своим бюджетом может делать всё что хочет. Для них самое главное – чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается российский футбол в то время, когда нас отстранили от международных матчей", - сказал Булыкин.
Он добавил, что во время отстранения сборной и российских клубов от европейских турниров в стране можно было вырастить новое поколение молодых футболистов, но этим, отметил Булыкин, занимаются лишь несколько клубов, а остальные "продолжают расхолаживать российский футбол".
По информации СМИ, руководство "Зенита" согласовало трансфер Глушенкова, ожидается, что 24-летний игрок подпишет контракт в ближайшее время. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 голевых передач, тем самым повторив рекорд экс-зенитовца Халка. К своим результативным пасам Глушенков записал еще девять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро. Источники сообщают, что петербургский клуб хочет провернуть трансфер защитника самарских "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, которым также интересуется московский "Спартак".
В сезоне 2023/24 "Зенит" в шестой раз подряд завоевал золотые медали РПЛ. Команда Сергея Семака набрали 57 очков, всего на один балл опередив конкурентов за чемпионский титул "Динамо" и "Краснодар".
Булыкин - о трансферах "Зенита": для них главное чемпионство, а у нас страдает и неправильно развивается футбол
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу трансферной политики "Зенита" и зарплатах в петербургском клубе.
Фото: РИА Новости