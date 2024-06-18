"Факт, что Глушенков идёт в "Зенит" из-за денег. Это не секрет. Время покажет, сможет ли он там заиграть и не ошибка ли этот переход. Хотелось бы, чтобы Максим играл. Но есть плюс - команда всегда будет чемпионом, может выиграть Кубок, а у "Локомотива" долго не будет таких достижений. Дай бог, чтобы не из-за денег всё же перешёл. Это не футболист, если ставит деньги на первое место, по крайней мере для меня", - сказал Канчельскис.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Зенита" согласовало трансфер нападающего "Локомотива" Глушенкова. Также в прессе сообщалось о сроке контракта и размере совокупной зарплаты, которая, по информации источника, за четыре года будет составлять около одного миллиарда рублей. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев высмеял данные инсайдеров, когда комментировал их цифры.
В сезоне 2023/24 Максим Глушенков стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав своим партнерам по команде 16 голевых передач. 24-летний игрок повторил рекорд по голевым бывшего зенитовца Халка. К своим ассистам нападающий записал на свой счет еще восемь голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис - о Глушенкове в "Зените": дай бог, чтобы не из-за денег всё же перешёл
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал новости о возможном переходе нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"