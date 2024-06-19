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Журналист Карпов: зарплата Шуманского в ЦСКА - 3 млн рублей в месяц

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Стали известны детали по зарплате новоиспеченного игрока ЦСКА Артема Шуманского.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает источник, зарплата белорусского форварда составит 3 миллиона рублей в месяц. Контракт с Шуманским был заключен на 5 лет. Также появилась информация, что за игроком следили скауты из "Челси".

В прошлом сезоне футболист провел за "Арис" 17 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Российские трансферы Иван Карпов ЦСКА Арис Лимассол Артем Шуманский
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