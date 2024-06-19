Журналист Карпов: зарплата Шуманского в ЦСКА - 3 млн рублей в месяц

Стали известны детали по зарплате новоиспеченного игрока ЦСКА Артема Шуманского.

Фото: ФК ЦСКА

Как сообщает источник, зарплата белорусского форварда составит 3 миллиона рублей в месяц. Контракт с Шуманским был заключен на 5 лет. Также появилась информация, что за игроком следили скауты из "Челси".



В прошлом сезоне футболист провел за "Арис" 17 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.



Источник: telegram-канал Ивана Карпова