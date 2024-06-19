"Не смущает ли спартаковское прошлое? Да перестаньте вы! Это ерунда, такие вещи уже ушли на второй план. Паршивлюк — лидер коллектива, будет проводником между игроками и тренером. Правильное решение", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
Сегодня, 19-го июня, защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк объявил о завершении карьеры игрока - клуб объявил, что Сергей войдёт в тренерский штаб Марцела Лички. В сезоне-2023/2024 Сергей Паршивлюк провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился одной голевой передачей. Ранее защитник выступал за "Спартак", "Ростов" и "Анжи". На счету Паршивлюка три матча в составе национальной команды России.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата - бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" в заключительном туре со счётом 0:1, а чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит".
Орещук: Паршивлюк - лидер коллектива, будет проводником между игроками и тренером
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о назначении Сергея Паршивлюка в тренерский штаб бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"