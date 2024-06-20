"В "Зените" он заработает денег - это да. Чемпионом станет - да. Играть, возможно, меньше будет, но если конкуренцию выиграет, то молодец. Не вижу смысла уходить из "Локомотива", тут ты играешь, отдаешь и забиваешь. В дальнейшем ты можешь развить себя и клуб. А в "Зените" что?", - цитирует Ещенко "СЭ".
Сегодня, 20-го июня, петербургский "Зенит" официально объявил о переходе нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива". Предполагаемая сумма трансфера - 6,5 миллионов евро. Сообщалось, что петербургский клуб предложил игроку контракт на четыре года, по которому футболист заработает один миллиард рублей. В завершившемся сезоне игрок провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и 21-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые в летнее трансферное окно могут подписать Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", Сергея Волкова из "Краснодара" и Жедсона Фернандеша из "Бешикташа".
Ещенко: в "Зените" Глушенков заработает денег и станет чемпионом России
Фото: ФК "Локомотив"