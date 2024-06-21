"Иногда диву даёшься, почему пригласили того, а не этого. Если бы они что-то привносили и футбол при них развивался, это одно. Но когда всё остаётся на одном месте, то какой в этом смысл? Надеюсь, что эта череда закончится. Сейчас надо больше доверять российским футболистам и тренерам, чтобы наш футбол рос. Почему в других странах доверяют своим, а мы не доверяем?" - сказал Семшов.
Схожей позиции придерживается бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, который считает, что на должность тренера лучше назначать специалистов, которые играли футбол на высоком уровне. Экс-футболист посетовал, что иностранцы забирают рабочие места у российских тренеров.
Бывший российский футболист Михаил Гершкович предложил ввести налог для клубов РПЛ, которые приглашают иностранных тренеров. Идея заключается в том, чтобы защитить отечественных специалистов на внутреннем рынке тренеров. При этом Гершкович не против, чтобы опытные иностранцы тренировали в России, речь идет только о специалистах невысокого уровня, утончил он.
Российские клубы стали чаще приглашать тренеров из Сербии. Со следующего сезона сразу двое сербских специалистов станут новыми главными тренерами "Спартака" и ЦСКА. Руководство "красно-белых" пригласило Деяна Станковича, именитого футболиста, который уже успел получить опыт тренерской работы в Италии, Венгрии и у себя на родине. "Армейцы" решили сделать ставку на другого серба Марко Николича, он ранее возглавлял московский "Локомотив" и выиграл с "железнодорожниками" Кубок России.
Источник: "Чемпионат"
Семшов: сейчас надо больше доверять российским тренерам, чтобы наш футбол рос
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов высказался по поводу приглашения в российский чемпионат неименитых иностранных тренеров.
Фото: ФК "Арсенал Тула"