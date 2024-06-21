"Главное требование от него - чтобы мы с командой выходили через пас низом. Да, бывает, что это тяжело и лучше упростить, чтобы не "привезти" и не обрезать. Самое главное, чтобы вратарь был уверен и передавал эту уверенность команде, а также выручал, когда надо", - цитирует Ломаева "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Иван Ломаев провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 24 встречи, пропустил 35 мячей и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего голкипера в два миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, что голкипер "Ростова" Сергей Песьяков перешёл в самарский клуб на правах свободного агента. По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко в 30-ти встречах.
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев рассказал о главном требовании Игоря Осинькина
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев назвал основное требование главного тренера Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"