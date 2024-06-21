"Он в "Зените" не пригодился, он уже был в этой шкуре - его не ставили, ему не доверяли. Сине-бело-голубые берут уже готовых русских футболистов, которые хорошо себя проявили. Не думаю, что у Козлова будет шанс играть там. В "Краснодаре" у него больше шансов попасть в основной состав", - цитирует Быстрова Legalbet.
Ранее спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян заявил, что полузащитник Данила Козлов покинет клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что игрок может перейти в петербургский "Зенит", "Ростов" или "Краснодар". В завершившемся сезоне Козлов провёл за калининградский клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 калининградский клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел из РПЛ в Первую лигу. Сергей Игнашевич объявил об уходе в отставку с поста главного тренера команды.
Быстров: у Козлова не будет шанса заиграть в "Зените", в "Краснодаре" у него будет больше шансов
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров считает, что полузащитнику "Балтике" Даниле Козлову следует перейти в "Краснодар".
Фото: ФК "Балтика"