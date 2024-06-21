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Кобелев - о трансфере Глушенкова: "Зенит" строит команду на будущее, а "Локомотив" режет сук, на котором сидит

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Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал трансфер форварда "Локомотива" Максима Глушенкова в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" сейчас строит команду на будущее. Но мне непонятен мотив "Локомотива", который сначала отказался от Дзюбы, а теперь ушел Глушенков. Москвичи обрезают сук, на котором сидят. Как зрителя, меня беспокоит то, что клуб продает одного из лучших футболистов. Каким образом они теперь будут на что-то претендовать?" - цитирует Кобелева Metaratings

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в команду нападающего Максима Глушенкова из московского "Локомотива". Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила 6.3 миллиона евро. С самим футболистом был подписан контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

В сезоне 2023/24 Максим Глушенков принял участие в 29-ти матчах "железнодорожников" в РПЛ. В них форвард отметился 6-ю голами и 18-ю результативными передачами. Всего на счету Глушенкова 8+21 по системе гол+пас 38-ми матчах прошлого сезона во всех турнирах.

Андрей Кобелев Локомотив Зенит Максим Глушенков Российские трансферы
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