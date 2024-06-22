"Пошел бы я работать туда? А кто не пойдет? Просто если я скажу "да", то будет выглядеть так, будто лижу им ж***", - цитирует слова Божовича Sport24.
Миодраг Божович является рекордсменом среди иностранных тренеров в РПЛ по количеству возглавляемых клубов (7) и по количеству проведенных сезонов (11). Сербский специалист был главным тренером в таких клубах как "Амкар", "Москва", московское "Динамо", "Локомотив", тульский "Арсенал", "Ростов" и самарские "Крылья Советов".
В 2008 году вместе с пермским "Амкаром" смог дойти до финала Кубка России, где пермяки уступили ЦСКА, ведя по ходу матча со счетом 2:0 (2:2, 1:4 по пенальти). В 2014 году трофей все же покорился сербскому специалисту, который смог его завоевать уже с "Ростовом". В финале ростовчане одолели "Краснодар" (0:0, 6:5 по пенальти). Также Божович является чемпионом Сербии-15/16 с "Црвеной Звездой".
Миодраг Божович - о своем желании поработать в "Зените": пошел бы я работать туда? А кто не пойдет?
Экс-наставник московского "Локомотива" Миодраг Божович высказался по поводу своего желания возглавить петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"