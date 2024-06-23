"Информация о возможном переходе Щетинина в ЦСКА и "Локомотив" - неправда. Он остается в "Ростове", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин интересен ЦСКА и "Локомотиву", сообщалось, что южане не намерены отпускать своего игрока. В завершившемся сезоне Кирилл Щетинин провёл за "Ростов" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в три миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Спортдир "Ростова" высказался о возможном уходе Кирилла Щетинина в ЦСКА или "Локомотив"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о возможном уходе полузащитника Кирилла Щетинина.
Фото: ФК "Ростов"