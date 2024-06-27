- Немного удивило, как "Урал" дома сыграл с "Акроном". А потом была достаточно трагичная развязка второго матча, когда могли забить в конце второй и спастись. Грустно, что так у Гончаренко получилось, но, блин, это футбол. И даже такие моменты тебя многому учат. У всех в карьере бывают удачные и неудачные периоды, - передаёт слова Кучаева "Чемпионат".
Екатеринбургский "Урал" в сезоне-2023/2024 набрал 30 очков в 30 матчах и занял 14 место в таблице Российской премьер-лиги - в зоне стыковых матчей. В стыковых встречах "шмели" уступили тольяттинскому "Акрону" (0:2 на своём поле, 2:1 на выезде) и выбыли в Первую лигу. после первого стыкового матча был уволен со своего поста главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко, под руководством которого полузащитник Константин Кучаев провёл 97 матчей в московском ЦСКА (7 голов, 9 результативных передач).
Кучаев: грустно, что у Гончаренко так получилось в "Урале"
Полузащитник "Ростова" и экс-хавбек ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал отставку бывшего наставника "армейцев" Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Урала".
Фото: ФК "Урал"