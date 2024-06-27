Тренерам в РПЛ могут запретить возглавлять больше двух клубов за один сезон

В РФС и РПЛ обсуждается вопрос о внесении поправки в регламент российского чемпионата, чтобы запретить тренерам возглавлять больше двух клубов за один сезон.

Фото: "Чемпионат"





О необходимости такого ограничения заговорили после того, как российский тренер Андрей Талалаев возглавил сразу три клуба за один сезон - "Ахмат", "



По данным источника, запрет будет обсуждаться с Российском футбольном союзом и профильным комитетом. Существует большая вероятность, что нововведение утвердят в регламенте чемпионата, но с сезона 2025-26.



Источник: По информации источника, есть неутвержденная версия регламента с этим новым пунктом, который звучит так: "Не допускается к заявке в должности главного тренера специалист, ранее заявленный в качестве главного тренера в двух клубах, выступающих в РПЛ в течение текущего спортивного сезона".О необходимости такого ограничения заговорили после того, как российский тренер Андрей Талалаев возглавил сразу три клуба за один сезон - "Ахмат", " Торпедо " и "Химки".По данным источника, запрет будет обсуждаться с Российском футбольном союзом и профильным комитетом. Существует большая вероятность, что нововведение утвердят в регламенте чемпионата, но с сезона 2025-26.Источник: "РБ Спорт"