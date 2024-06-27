"До последнего момента был вариант возвращения в "Зенит". Не новость, что мы рассматривали вариант как с возвращением в Санкт?Петербург, так и с переходом в "Ростов", - сказал Голяна.
Сегодня, 27 июня, пресс-служба "Краснодара" объявила о подписании 19-летнего полузащитника Данилы Козлова, с игроком подписали контракт на пять лет, до лета 2029 года. Ранее в СМИ сообщали о том, что "Зенит" выкупила хавбека у "Балтики" и планирует отдать его в аренду в "Ростов", футболист является воспитанником петербургского клуба. В прошедшем сезоне Козлов сыграл за калининградцев 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Данилы Козлова: до последнего момента был вариант возвращения в "Зенит"
Агент полузащитника Данилы Козлова Василий Голяна прокомментировал переход игрока в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"