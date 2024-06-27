"При покупке футболиста сложно угадать, заиграет он или нет. В "Спартаке" думали, что после перехода Классена он продолжит прогрессировать, будет играть в основе, но, к сожалению, он так и не пригодился. А когда такая ситуация возникает, нужно что-то делать, принимать какое-то решение. Вот, собственно, решение мы и увидели", - заявил Ещенко.
Московский "Спартак" объявил о том, что левый защитник Леон Классен покинул команду. Контракт 24-летнего футболиста с красно-белыми действовал до лета 2025-го года, однако, стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Леон Классен перебрался в "Спартак" из австрийского "Тироля" в январе 2022-го года за 900 тысяч евро.
В минувшем сезоне на счету футболиста 5 матчей в РПЛ, проведя на поле суммарно 186 минут. 6 раз Леон Классен принимал участие в матчах Кубка России. Во всех турнирах на счету защитника 2+1 в 11-ти матчах по системе гол+пас.
Источник: "Матч ТВ"
Ещенко: в "Спартаке" думали, что Классен будет играть в основе, но он так и не пригодился
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал расторжение контракта с игроком красно-белых Леоном Классеном.
Фото: "Матч ТВ"