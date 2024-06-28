"Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто "Зенит" перебил по деньгам, а Соболев - Иуда. Судя по тому, как активно начали настраивать болельщиков и работать с общественным мнением, переход состоится. И думаю, Соболев далеко не последний, кто решит сменить клуб в ближайшее время", - цитирует Салихову "СЭ".
Сегодня, 28-го июня, в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" может приобрести нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить за форварда 30 миллионов евро, а сам игрок будет получать в новой команде 3,6 миллионов евро в год.
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В летнее трансферное окно "Зенит" приобрёл голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Краснодара" Сергея Волкова и защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Салихова: Соболев далеко не последний, кто решит уйти из "Спартака" в ближайшее время
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о возможном уходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"