"Любая команда хочет усиливаться, и "Зенит" в том числе. Тем более это лидер последних лет и чемпион страны. Никому из этих игроков не гарантировано место в стартовом составе. Примеров таких достаточно. Конкуренция есть на каждой позиции, и она бешеная", - сказал Радимов в прямом эфире "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл: голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, защитника "Краснодара" Сергея Волкова и нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. Сообщалось, что клуб заинтересован в подписании нападающего "Спартака" Александра Соболева, а также защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна и полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду. Петербуржцы сыграют с "Краснодаром" за Суперкубок страны - встреча пройдёт в Волгограде, а в первом туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Радимов: никому из новичков "Зенита" не гарантировано место в основе - конкуренция на каждой позиции бешеная
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"