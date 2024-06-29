"Если тренерский штаб заинтересован в Вильсоне, его никто никуда не отпустит. А если посчитают, что в команде есть игроки, которые сильнее Изидора, то я не исключаю вариант с "Брестом". Связан ли возможный уход Изидора с трансфером Соболева? В "Зените" и без Соболева приличная конкуренция в атаке. Впрочем, у Александра есть серьезное преимущество над Вильсоном в виде российского паспорта", - заявил Лепехин.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Спартака" Александр Соболев может продолжить карьеру в "Зените". Сообщается, что "Зенит" готов осуществить трансфер 27-летнего форварда за 20 миллионов евро, а самому игроку предложить контракт до лета 2028-го года с зарплатой 3.6 миллиона евро.
Кроме того, по данным СМИ, форвард "Зенита" Вильсон Изидор может продолжить карьеру во Франции. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован "Брест". Сообщалось о переговорах между клубами на предмет аренды игрока.
В минувшем сезоне Изидор принял участие в 27-ми матчах РПЛ и Кубка России, в которых оформил 4+1 по системе гол+пас. У Александра Соболева 10 голов и 9 передач в 34-х матчах во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Лепехин о трансферах "Зенита": у Соболева есть серьезное преимущество над Изидором - российский паспорт
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда команды Вильсона Изидора в "Брест" и приобретении Александра Соболева из "Спартака".
Фото: официальный сайт "Зенита"