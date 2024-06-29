"В "Ниве" я был единственный русский, все остальные ребята - с западной Украины. Ко мне относились абсолютно нормально. Не помню, чтобы на языковой или национальной почве возникали разногласия. Вместе ходили, работали, тренировались и играли. Учил язык без преподавателей и самоучителей - в повседневном общении. С близкими друзьями, которых там обрёл, тоже общался по-украински, вообще без проблем", - вспоминает Тяпушкин.
Дмитрий Тяпушкин перебрался в харьковский "Металлист" из ЦСКА в январе 1988-го года. Позже он выступал за украинские клубы "Десна" и "Нива". Из тернопольской команды голкипер перебрался в московский "Спартак" в 1996-м году. Профессиональную карьеру Тяпушкин завершил в саратовском "Соколе" в 2001-м году. Кроме того, на счету Дмитрия Тяпушкина 7 матчей в составе сборной Украины.
На Евро-2024 сборная Украины набрала 4 очка в группе со сборными Румынии, Словакии и Бельгии - над Словакией была одержана победа (2:1), игра с Бельгией завершилась нулевой ничьей. Квалифицироваться в плей-офф турнира подопечным Сергея Реброва не удалось.
Источник: "Чемпионат"
Тяпушкин: в "Ниве" я был единственный русский, остальные - с западной Украины. Ко мне все относились нормально
Экс-вратарь "Спартака" и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин поделился воспоминаниями о периоде карьеры в тернопольской "Ниве".
Фото: РИА Новости