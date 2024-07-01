По информации источника, на встречу со священнослужителями пришли гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель академии "Спартака" имени Федора Черенкова Сергей Родионов.
На встрече представители московского клуба обсуждали со священниками планы по взаимодействию разных клубных подразделений.
В прошедшем сезоне красно-белые заняли пятое место в РПЛ, набрав 50 очков. Новый сезон российского чемпионата спартаковцы начнут с гостевого матча с "Оренбургом". Руководить командой будет сербский специалист Деян Станкович.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: руководство "Спартака" посетило священников в преддверии нового сезона
Руководство московского "Спартака" провело встречу со священниками Северо-Западного викариатство Москвы.
Фото: ФК "Спартак"