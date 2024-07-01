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Источник: руководство "Спартака" посетило священников в преддверии нового сезона

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Руководство московского "Спартака" провело встречу со священниками Северо-Западного викариатство Москвы.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, на встречу со священнослужителями пришли гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель академии "Спартака" имени Федора Черенкова Сергей Родионов.

На встрече представители московского клуба обсуждали со священниками планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

В прошедшем сезоне красно-белые заняли пятое место в РПЛ, набрав 50 очков. Новый сезон российского чемпионата спартаковцы начнут с гостевого матча с "Оренбургом". Руководить командой будет сербский специалист Деян Станкович.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак
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