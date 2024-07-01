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Заварзин: Шунин понимает, что не будет играть в основном составе "Динамо", на лавке сидеть не хочется

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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин прокомментировал уход 37-летнего вратаря московского "Динамо" Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
"Шунин понимает, что не будет играть в основном составе "Динамо", поэтому он ушел. На лавке сидеть ему не хочется, потому что Антон - весомая фигура для бело-голубых", - сказал Заварзин.

1 июля пресс-служба "Динамо" объявило об уходе своего голкипера Антона Шунина, который провел всю свою карьеру за московский клуб. На его счету 366 матчей, в 125 из них он отыграл на ноль. Динамовский вратарь стал первым среди голкиперов по числу игр за бело-голубых и вошёл в клуб Льва Ивановича Яшина. В прошедшем сезоне Шунин 20 раз выходил в футболке "Динамо", пропустил 26 мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "РБ Спорт"

Юрий Заварзин Шунин Антон Динамо
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