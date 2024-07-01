"Он провел хорошую карьеру. Жаль, что он так ничего и не выиграл с "Динамо". Он был и третьим номером, и вторым, и первым, прошёл через все этапы. Были и взлёты, и падения. Вылетал с "Динамо" в ФНЛ, возвращался обратно. Дай Бог, чтобы у него все сложилось хорошо", - сказал Орещук.
Московское "Динамо" 1 июля объявило об уходе 37-летнего голкипера Антона Шунина, который всю свою карьеру провел в стане динамовцев. В футболке московского клуба Шунин выходил 366 раз и стал первым среди вратарей по числу сыгранных за команду матчей, его включили в клуб Льва Ивановича Яшина. В прошедшем сезоне Антон мог завоевать первые золотые медали, но бело-голубые упустили возможность стать чемпионами, в последнем туре проиграв "Краснодару" (0:1).
Источник: Metaratings
Орещук: жаль, что Шунин так ничего и не выиграл с "Динамо"
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал уход Антона Шунина из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"