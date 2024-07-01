Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Франция
1 - 0 1 0
БельгияЗавершен
Португалия
22:00
СловенияНе начат

Орещук: жаль, что Шунин так ничего и не выиграл с "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал уход Антона Шунина из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Он провел хорошую карьеру. Жаль, что он так ничего и не выиграл с "Динамо". Он был и третьим номером, и вторым, и первым, прошёл через все этапы. Были и взлёты, и падения. Вылетал с "Динамо" в ФНЛ, возвращался обратно. Дай Бог, чтобы у него все сложилось хорошо", - сказал Орещук.

Московское "Динамо" 1 июля объявило об уходе 37-летнего голкипера Антона Шунина, который всю свою карьеру провел в стане динамовцев. В футболке московского клуба Шунин выходил 366 раз и стал первым среди вратарей по числу сыгранных за команду матчей, его включили в клуб Льва Ивановича Яшина. В прошедшем сезоне Антон мог завоевать первые золотые медали, но бело-голубые упустили возможность стать чемпионами, в последнем туре проиграв "Краснодару" (0:1).

Источник: Metaratings

Шунин Антон Роман Орещук Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится