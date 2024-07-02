Защитник "Сочи" и сборной Словении Ваня Дркушич планирует сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает "VK Спорт", в услугах футболиста заинтересована португальская "Бенфика", а также немецкий "Хоффенхайм", испанский "Алавес" и три команды из английской Премьер-лиги.
По данным источника, вылетевший из РПЛ "Сочи" требует за своего игрока 7 миллионов евро. Сообщается, что изначально в клубе планировали выручить на продаже Дркушича 3-5 миллионов, однако удачные выступления защитника на Чемпионате Европы-2024 в составе сборной Словении вынудили "горожан" повысить запрос.
Ранее сообщалось, что Ваня Дркушич может продолжить свою карьеру в России. Интерес к нему приписывали нескольким клубам, включая "Спартак" и "Краснодар". Младен Ратковица, агент защитника "Сочи", подтвердил готовность своего клиента рассмотреть предложения от клубов РПЛ.
VK Спорт: "Бенфика", "Хоффенхайм", "Алавес" и три клуба АПЛ заинтересованы в Дркушиче. "Сочи" требует 7 млн евро
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич может продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы.
Фото: Global Look Press