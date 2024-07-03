"Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо", - поделился словами отца Сафонова Sport24.
Напомним, что ранее ПСЖ официально объявил о переходе Матвея Сафонова в клуб. Футболист стал самым дорогим вратарем в истории чемпионатов Франции, французский клуб заплатил за игрока 18 млн евро.
Матвей Сафонов является воспитанником футбольной академии "Краснодара". За основную команду голкипер провел 175 матчей, 53 из которых отстоял на "ноль".
Отец Сафонова: Матвей покинул Россию
Евгений Сафонов, отец экс-вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова поделился информацией о том, что игрок смог покинуть Россию.
Фото: ФК ПСЖ