"Остальные футболисты считают его примером для подражания, смотрят на Манфреда как на человека, который уже сейчас добился многого и теперь выступает за такой большой клуб. Многие футболисты из Коста-Рики мечтают проделать такой путь, как Манфред Угальде", - цитирует Морсинка "СЭ".
Нападающий Манфред Угальде перешёл в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Форвард провёл за красно-белых во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, игрок заключил контракт с клубом до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды был назначен Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".
Агент Угальде: многие футболисты из Коста-Рики мечтают проделать такой путь, как Манфред
Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего "Спартака" Манфреда Угальде, высказался об отношении костариканцев к переезду нападающего в Россию.
Фото: ФК "Спартак"