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Семшов: в прошлом сезоне Шунин приносил "Динамо" много пользы. Может быть востребован в любом клубе РПЛ

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Экс-полузащитник московского "Динамо" Игорь Семшов высказался о перспективах покинувшего клуб 37-летнего вратаря Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
- Я считаю, что он может быть востребован в любом клубе РПЛ, плюс это российский голкипер. У него хороший уровень, стабильность. Да, бывают ошибки, но без них никто не играет, он приносил "Динамо" в прошлом сезоне много пользы, - передаёт слова Семшова ТАСС.

37-летний голкипер Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо" и в течение всей своей карьеры выступал только за бело-голубых. В июне 2024 года пресс-служба "Динамо" объявила об уходе Шунина из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны подмосковных "Химок".

Динамо Шунин Антон Игорь Семшов Российские трансферы
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