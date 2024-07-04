"Даже без трансферов у "Зенита" был и остаётся самый сильный состав, но мы видели, что в минувшем сезоне петербуржцы столкнулись с определёнными проблемами и с серьёзным сопротивлением со стороны других команд. Видимо, этим и обусловлена такая закупка сине-бело-голубых", - поделился Деменко.
В минувшем сезоне РПЛ санкт-петербургский "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата. Подопечные Сергея Семака финишировали на 1-м месте в турнирной таблице с 57-ю очками в 30-ти матчах. Отрыв от "Краснодара" и "Динамо", составивших компанию "Зениту" в топ-3, составил 1 очко.
Шестое подряд чемпионство "Зенит" оформил лишь в заключительном туре. Сине-бело-голубые минимально переиграли "Ростов" (2:1) в домашнем матче в рамках 30-го тура с голом бразильца Артура на 86-й минуте. В параллельном матче "Краснодар" одолел "Динамо" (1:0), что позволило "Зениту" подняться на 1-е место.
В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили четыре футболиста: вратарь Евгений Латышонок ("Балтика"), защитники Сергей Волков ("Краснодар"), Юрий Горшков ("Крылья Совето") и форвард Максим Глушенков ("Локомотив").
Источник: LegalBet
Деменко: даже без трансферов у "Зенита" был и остаётся самый сильный состав в РПЛ
Экс-футболист "Зенита" высказался о качестве состава сине-бело-голубых перед стартом нового сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"