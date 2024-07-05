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Непомнящий - о товарищеской игре с Замбией: иногда они неплохо играют, но это не самая сильная команда в Африке

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил уровень сборной Замбии, с которой в товарищеском матче сыграет команда России.
Фото: РИА Новости
"Не могу сказать, что я знаком с игрой сборной Замбии. Иногда они неплохо играют, но это не самая сильная команда в Африке. Если у национальной команды России нет возможности играть с кем?то другим, такие матчи тоже могут принести пользу. Сейчас у нас форс?мажор с выбором соперников", - сказал Непомнящий.

Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщил о договорённости по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Замбии. Предварительно, встреча должна пройти в сентябре-октябре. В мировом рейтинге национальных команд ФИФА сборная Замбии занимает 86-е место, сборная России - 35-е. В 2024 году подопечные Валерия Карпина в Москве крупно обыграли Сербию (4:0) и с таким же счётом победили на выезде национальную команду Белоруссии. В 2023-м россияне играл против африканских национальных команд, со счетом 1:0 был обыгран Камерун, ничья 2:2 случилась со сборной Кении.

Источник: "РБ Спорт"

Сборная России Сборная Замбии Валерий Непомнящий
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