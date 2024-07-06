"Кто похож на Ямаля среди россиян? Думаю, Сергей Пиняев - он молодой, быстрый, данные есть у него, как и потенциал заиграть в Европе. Но надо понимать, что один играет в "Локомотиве", а другой - в "Барсе". Чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в "Реал", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Сергей Пиняев провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года. На счету нападающего шесть матчей за национальную команду России и один забитый мяч.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка.
Ташуев: Пиняев похож на Ямаля - чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в "Реал"
Российский тренер Сергей Ташуев сравнил Сергея Пиняева с Ламином Ямалем.
Фото: ФК "Локомотив"