По информации источника, московский "Спартак" намерен продолжать трансферную компанию после подписания Эсекьеля Барко из "Ривер Плейта". Клуб находится в поиске полузащитника, а также готов рассмотреть варианты с трансфером центрального защитника и вингера.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" предложил "Ривер Плейту" 16 миллионов долларов за трансфер полузащитника Эсекьеля Барко. Сообщалось, что клуб уже подписал с игроком контракт на четыре года и он в ближайшее время прибудет в Москву.
В 2024 году Эсекьель Барко провёл за "Ривер Плейт" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счёт 2 забитых мяча и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в девять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды стал Деян Станкович, ранее возглавлявший "Црвену Звезду" и "Ференцварош".
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" продолжит трансферную компанию после подписания Барко
Московский "Спартак" не намерен завершать трансферную компанию с подписанием полузащитника Эсекьеля Барко.
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