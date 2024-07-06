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Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича сообщил, что игрок с высокой долей вероятности покинет клуб

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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
"Пока рано говорить о его будущем. У нас есть несколько серьезных предложений и, вероятно, Ваня покинет "Сочи". На данный момент высока вероятность, что его трансфер состоится. Есть предложения как в России, так и в других лигах", - цитирует Ратковица "Матч ТВ".

Ваня Дркушич выступал за сборную Словении на чемпионате Европы - национальная команды вылетела с турнира, уступив в 1/8 финала Португалии (0:0, 0:3 - пен.). Защитник "Сочи" провёл за Словению четыре встречи и ни разу не был заменён.

В завершившемся сезоне Дркушич принял участие в 24-х матчах за "Сочи" во всех турнирах. Защитник отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,8 миллионов евро - контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Сочи Ваня Дркушич Российские трансферы
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