"Информация об интересе к Антону Миранчуку далека от истины", - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".
Напомним, атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук этим летом стал свободным агентом. У 28-летнего хавбека истек срок соглашения с московским "Локомотивом". В минувшем сезоне воспитанник "железнодорожников" сыграл 29 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 5 голевых ассистов. Также в активе Миранчука 2+2 по системе гол плюс пас в 9 играх Кубка России.
В "Динамо" прокомментировали информацию об интересе к экс-хавбеку "Локомотива" Антону Миранчуку
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику сборной России Антону Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"