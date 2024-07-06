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В "Динамо" прокомментировали информацию об интересе к экс-хавбеку "Локомотива" Антону Миранчуку

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику сборной России Антону Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"
"Информация об интересе к Антону Миранчуку далека от истины", - приводит слова Пивоварова "Чемпионат".

Напомним, атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук этим летом стал свободным агентом. У 28-летнего хавбека истек срок соглашения с московским "Локомотивом". В минувшем сезоне воспитанник "железнодорожников" сыграл 29 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 5 голевых ассистов. Также в активе Миранчука 2+2 по системе гол плюс пас в 9 играх Кубка России.

Дмитрий Пивоваров Динамо Антон Миранчук Российские трансферы
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