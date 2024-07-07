"Я думаю, у него амбиций хватает, ему вполне себе еще по силам поиграть в чемпионате России и принести пользу. Посмотрим, какой он выберет клуб. Когда он, как говорится, злой, настроенный, это опасная сила. Это яркая личность, яркий футболист. Я думаю, ему точно не надо ещё заканчивать", - сказал Сычев.
Прошлый сезон Дзюба провел в московском "Локомотиве", форвард принял участие в 24 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах, забил четыре гола и столько же раз ассистировал своим партнерам. Клуб не стал продлевать трудовое соглашение с футболистом, сейчас он пребывает в статусе свободного агента. Ранее в СМИ сообщали, что Артем намерен продолжить карьеру в России, ради этого он отказал клубам из Саудовской Аравии, Турции и Китая. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Сычев: когда Дзюба злой, настроенный, это опасная сила. Ему точно не надо ещё заканчивать
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мнением о продолжении карьеры 35-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"