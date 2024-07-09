"Есть общее! Тоже креативный. Скорость и обводка прекрасные. Не боится ошибаться. Природа наградила Пиняева удивительными данными — как и Ямаля, Уильямса или Роналду. Таких футболистов очень мало. Гораздо больше таких, которые лепили себя за счет труда. А Пиняеву дано свыше — так что желаю ему прорваться!", приводит слова Мостового "СЭ".
19-летний Пиняев с декабря 2022 г. выступает за московский "Локомотив". В составе железнодорожников нападающий в общей сложности отыграл 50 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Согласно интернет-порталу Ttransfermarkt, его рыночная стоимость составляет 8 млн евро.
16-летний Ламин Ямаль является воспитанником "Барселоны". В Ла Лиге футболист дебютировал в апреле 2023 г. С того момента вингер за основную команду каталонцев сыграл 51 матч, в которых забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. Согласно интернет-порталу Ttransfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 млн евро.
Мостовой: природа наградила Пиняева удивительными данными — как и Ямаля, Уильямса или Роналду
Советский и российский футболист Александр Мостовой сравнил нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева и полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля.
Фото: ФК "Локомотив"