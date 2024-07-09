"Если говорить про выбор новых вратарей, то некоторые не захотели к нам идти. Кто-то не подошёл по стилю игры. Хороших вратарей много, но не каждый может играть в тот футбол, который ставит Карпин. Это непросто. После просмотра своих вратарей мы обратили взор за рубеж. Конечно, хотелось выбрать вратаря по менталитету ближе к нашему", — приводит слова Кафанова "Чемпионат".
Этим летом клуб из Ростов-на-Дону покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев. Им на замену "Ростов" подписал пятилетний контракт с вратарём сборной Таджикистана Рустамом Ятимовым (его выкупили из душанбинского "Истиклола") и двухлетний контракт с боснийским голкипером Хидаетом Ханкичем (его выкупили из болгарского "Ботева"). По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего Ятимова составляет 1,2 млн евро, а рыночная стоимость 30-летнего Ханкича - 750 тыс. евро.
Кафанов: не все вратари могут играть в футбол Карпина
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов объяснил трансферную политику клуба в это межсезонье в отношении голкиперов.
Фото: ФК "Ростов"