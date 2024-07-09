"Сложно сказать, принесет ли пользу Смолов "Краснодару". Качество у него есть, но он не умеет решать момент в одиночку, в отличии от того же Кордобы. Раньше Федя прекрасно убегал за спины защитников, а сейчас уже скорость не та. Думаю, свои пять голов он забьет. Десять? Сомневаюсь", - заявил Силкин.
Федор Смолов перешел из "Динамо" в "Краснодар" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента и подписал со своим новым клубом контракт на год. Ранее форвард уже выступал в составе "горожан" - с июля 2015-го по август 2018-го года. Всего на счету 34-летнего футболиста 64 гола и 20 результативных передач в 101-м матче за "Краснодар" во всех турнирах.
В минувшем сезоне Федор Смолов принял участие в 25-ти матчах РПЛ в составе "Динамо" и 9 раз появлялся на поле в матчах Кубка страны. Во всех турнирах в сезоне 2023/24 у него 6 забитых мячей и 5 голевых передач. Прошлый сезон бело-голубые завершили на 3-м месте в итоговой турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: свои пять голов Смолов в "Краснодаре" забьет. Десять? Сомневаюсь
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от выступлений нападающего Федора Смолова, который летом вернулся в "Краснодар".
Фото: официальный сайт "Краснодара"