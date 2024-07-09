"Хорошо, когда игроки переходят из "Спартака" - матчи между этими клубами смотреть интереснее будет. Думаю, фанаты будут кидаться в Соболева, но это нормально. Александру тяжело будет заиграть в Питере, но такой игрок нужен Семаку - на него будут лететь подачи Дугласа Сантоса", - сказал Жирков.
27-летний форвард Александров Соболев может этим летом присоединиться к сине-бело-голубым. Как пишут СМИ, "Зенит" и "Спартак" близки к договоренности по трансферу, который может состояться в ближайшее время. Ожидается, что сумма составит 10 миллионов евро, а с учетом бонусов она может вырасти до 12 миллионов.
Соболев пришел в московский "Спартак" в 2020 году из самарских "Крыльев Советов", на его счету 139 игр в красно-белой футболке, 52 гола и 38 голевых передач. В 34 матчах прошлого сезона нападающий десять раз огорчал соперников и сделал еще девять ассистов для своих партнеров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Жирков: думаю, фанаты будут кидаться в Соболева, но это нормально
Бывший игрок ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков поделился мнением о вероятном переходе нападающего "Спартака" Александра Соболева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спартак"