"Переход Дзюбы? Это нереально. Мы даже не рассматривали такой вариант", - приводит слова Шамиля Газизова "Чемпионат".
Махачкалинское "Динамо" заняло 2-е место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую квалифицировалось в РПЛ. Командами, добившимися повышения в классе, помимо "Динамо", стали чемпион Первой лиги "Химки", а также "Акрон".
Клуб из Тольятти встречался с "Уралом" в переходных матчах между клубами РПЛ и Первой лиги и одержал победу в двухматчевом противостоянии.
Шамиль Газизов: переход Дзюбы в "Динамо" Махачкала - это нереально
Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов свел к минимуму вероятность подписания экс-форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
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