"Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждёшь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, будет полный стадион. "Краснодар", конечно, хочет титул. Но не любым путём. Мы хотим к нему прийти своей дорогой", - заявил Мусаев.
Матч за Суперкубок России состоится в субботу, 13-го июля. В первом официальном матче сезона, с которого начинается сезон, чемпион и обладатель Кубка Страны "Зенит" сыграет с "Краснодаром".
В заключительном туре прошлого сезона "Краснодар" одержал минимальную победу над "Динамо" и опередил бело-голубых в турнирной таблице. "Зенит" набрал 57 очков в прошлом сезоне - на 1 больше, чем "Динамо" и "Краснодар". Золотые медали "Зениту" принес гол бразильца Артура.
Источник: "Чемпионат"
Мусаев - о Суперкубке с "Зенитом": "Краснодар", конечно, хочет первый титул, но не любым путем
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, где "горожанам" будет противостоять "Зенит".
Фото: "Чемпионат"