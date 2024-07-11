— Вы верите, что в 2028 году Карпин повезёт сборную России на чемпионат Европы?
— Для этого работаем. Да. У меня есть надежды на 2028 год.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях после начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России одержала победу над Сербией на стадионе московского "Динамо" со счётом 4:0, а также выиграла у сборной Белоруссии на выезде (4:0). В июне Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.
Источник: "Чемпионат".
Генеральный секретарь РФС Митрофанов: верю, что сборная России сыграет на Евро-2028
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном участии сборной России на Евро-2028.
Фото: РФС