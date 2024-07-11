Матчи Скрыть

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: верю, что сборная России сыграет на Евро-2028

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном участии сборной России на Евро-2028.
Фото: РФС
— Вы верите, что в 2028 году Карпин повезёт сборную России на чемпионат Европы?

— Для этого работаем. Да. У меня есть надежды на 2028 год.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях после начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России одержала победу над Сербией на стадионе московского "Динамо" со счётом 4:0, а также выиграла у сборной Белоруссии на выезде (4:0). В июне Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.

Источник: "Чемпионат".

РФС Сборная России Максим Митрофанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится