"Сможет ли Соболев заиграть в основном составе "Зенита"? Да, а почему нет? У Александра точно будет шанс проявить себя. Не думаю, что "Зенит" подписывает такого игрока, чтобы просто ослабить конкурента", - сказал Каряка.
По информации СМИ, "Зенит" и "Спартак" близки к договоренности по переходу 27-летнего нападающего Александра Соболева. Сообщается, что трансфер состоится в ближайшее время. Петербургский клуб, по данным прессы, заплатит за форварда 10 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов.
Соболев перешел в московский "Спартак" в 2020 году из самарских "Крыльев Советов". На его счету 139 матчей за красных-белых, 52 забитых мяча и 32 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил десять голов и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Каряка: не думаю, что "Зенит" подписывает Соболева, чтобы просто ослабить конкурента
Бывший футболист сборной России Андрей Каряка поделился мнением о возможном переходе нападающего "Спартака" Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"