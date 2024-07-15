- Есть что-то, что следует перенять РПЛ с Евро? Абсолютно ничего. Исходя из того, что я видел и сравнивая с Суперкубком, наши судьи не хуже, а может, и лучше. Нужно идти своим путём, который выше нынешнего уровня Европы. ...У нас все требования Розетти выполняются, этого добились за год работы Мажича. На Евро этого не было, и это основная проблема. То, что я видел в работе Кукуяна - он ничуть не хуже справился бы с финалом, чем француз, – передаёт слова Федотова Metaratings.ru.
14 июля финал Чемпионата Европы-2024 в Германии между национальными командами Испании и Англии (2:1) обслуживала французская бригада рефери, возглавляемая 35-летним главным арбитром Франсуа Летексье. Судья зафиксировал 16 нарушений правил (11 у Испании и 5 у Англии) и предъявил футболистам 4 жёлтые карточки (1 испанцам и 3 англичанам).
13 июля матч за Суперкубок России "Зенит" - "Краснодар" обслуживала бригада рефери во главе с 42-леьтним Павлом Кукуяном. Арбитр зафиксировал у игроков обеих команд 18 нарушений (4 у "Зенита", 14 у "Краснодара") и предъявил футболистам каждого клуба по одной жёлтой карточке.
С февраля 2022 года российские рефери отстранены от обслуживания международных соревнований политическим решением руководства УЕФА и ФИФА. В августе 2021 года российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым работала на матче Суперкубка УЕФА.
Федотов: Кукуян ничуть не хуже француза справился бы с финалом Евро-2024. Наши судьи, может, и лучше
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов сравнил работу российских арбитров и судей Чемпионата Европы-2024.
Фото: ФК "Зенит"