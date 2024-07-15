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Источник: "Краснодар" заплатит за защитника бразильского "Сан-Паулу" Диего Косту 7,5 млн евро

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"Краснодар" купит центрального защитника Диего Косту у бразильского "Сан-Паулу" за 7,5 миллиона евро.
Фото: IMAGO
Об этом в своих соцсетях написал журналист Габриэль Са. По информации источника, бразильский клуб принял предложение "Краснодара".

Ранее в СМИ сообщалось, что Диего прилетит в Краснодар, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с "быками".

Защитник Диего Коста является воспитанником "Сан-Паулу" и всю карьеру провел в этом клубе. С 2020 года бразилец принял участие в 161 матче и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

Российские трансферы Краснодар Сан-Паулу
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