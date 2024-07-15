Об этом в своих соцсетях написал журналист Габриэль Са. По информации источника, бразильский клуб принял предложение "Краснодара".
Ранее в СМИ сообщалось, что Диего прилетит в Краснодар, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с "быками".
Защитник Диего Коста является воспитанником "Сан-Паулу" и всю карьеру провел в этом клубе. С 2020 года бразилец принял участие в 161 матче и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.
Источник: "Краснодар" заплатит за защитника бразильского "Сан-Паулу" Диего Косту 7,5 млн евро
"Краснодар" купит центрального защитника Диего Косту у бразильского "Сан-Паулу" за 7,5 миллиона евро.
Фото: IMAGO